Target recalls thousands of toddler boots due to choking hazard

Target is recalling Cat & Jack “Himani” and “Jaren” toddler boots because the toggle on the boot can detach, posing a choking hazard. The company said it involves about 122,500 boots. No injuries have been reported.

This recall is for sizes 5 – 12. The “Himani” boots were sold in navy and pink and the “Jaren” boots were sold in olive, black with multi-colored polka dots, pink with multi-colored polka dots, and navy with rainbows. The product’s item number is printed inside the boot shaft.

Item Number Product Name 07-703-3844 Cat & Jack Himani Toddler Boys – Navy -Size 5 07-703-3845 Cat & Jack Himani Toddler Boys – Navy -Size 6 07-703-3846 Cat & Jack Himani Toddler Boys – Navy -Size 7 07-703-3847 Cat & Jack Himani Toddler Boys – Navy -Size 8 07-703-3848 Cat & Jack Himani Toddler Boys – Navy -Size 9 07-703-3849 Cat & Jack Himani Toddler Boys – Navy -Size 10 07-703-3850 Cat & Jack Himani Toddler Boys – Navy -Size 11 07-703-3851 Cat & Jack Himani Toddler Boys – Navy -Size 12 Item Number Product Name 09-301-9649 Cat & Jack Himani Toddler Girls – Pink -Size 5 09-301-9650 Cat & Jack Himani Toddler Girls – Pink -Size 6 09-301-9651 Cat & Jack Himani Toddler Girls – Pink -Size 7 09-301-9652 Cat & Jack Himani Toddler Girls – Pink -Size 8 09-301-9653 Cat & Jack Himani Toddler Girls – Pink -Size 9 09-301-9654 Cat & Jack Himani Toddler Girls – Pink -Size 10 09-301-9655 Cat & Jack Himani Toddler Girls – Pink -Size 11 09-301-9656 Cat & Jack Himani Toddler Girls – Pink -Size 12 Item Number Product Name 07-703-3868 Cat & Jack Jaren Toddler Boys – Olive -Size 5 07-703-3869 Cat & Jack Jaren Toddler Boys – Olive -Size 6 07-703-3870 Cat & Jack Jaren Toddler Boys – Olive -Size 7 07-703-3871 Cat & Jack Jaren Toddler Boys – Olive -Size 8 07-703-3872 Cat & Jack Jaren Toddler Boys – Olive -Size 9 07-703-3873 Cat & Jack Jaren Toddler Boys – Olive -Size 10 07-703-3874 Cat & Jack Jaren Toddler Boys – Olive -Size 11 07-703-3875 Cat & Jack Jaren Toddler Boys – Olive -Size 12 Item Number Product Name 09-310-0891 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Black -Size 5 09-310-0892 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Black -Size 6 09-310-0893 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Black -Size 7 09-310-0894 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Black -Size 8 09-310-0895 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Black -Size 9 09-310-0896 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Black -Size 10 09-310-0897 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Black -Size 11 09-310-0898 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Black -Size 12 Item Number Product Name 09-310-0944 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Pink -Size 5 09-310-0945 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Pink –Size 6 09-310-0946 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Pink -Size 7 09-310-0947 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Pink -Size 8 09-310-0948 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Pink -Size 9 09-310-0949 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Pink -Size 10 09-310-0950 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Pink -Size 11 09-310-0951 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Pink -Size 12 Item Number Product Name 09-310-0957 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Navy –Size 5 09-310-0958 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Navy –Size 6 09-310-0959 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Navy –Size 7 09-310-0960 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Navy –Size 8 09-310-0961 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Navy –Size 9 09-310-0962 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Navy –Size 10 09-310-0963 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Navy –Size 11 09-310-0964 Cat & Jack Jaren Toddler Girls – Navy –Size 12

Consumers should take the boots away and contact Target at 800-440-0680 from 7 a.m. to 8 p.m. CT, daily or online at www.target.com and click on “Recalls” at the bottom of the page, then on “Shoes” for more information. Consumers can also click the “Product Recalls” tab on Target’s Facebook page for more information.

LATEST STORIES: