WICHITA, Kan. (KSNW) — According to a study written by PriceListo, a price-tracking website, Pizza Hut is the most popular fast-food restaurant in Kansas. Coming in second is McDonald’s, and in third is Starbucks.

PriceListo conducted its study based on the regional average monthly search volume over the last 12 months and considering the highest-earning fast-food restaurants across America.

McDonald’s is the most popular fast-food restaurant across America. It is followed by Domino’s, Chick-fil-A, Starbucks and Pizza Hut and Papa Johns.

PriceListo states McDonald’s has 14,879,233 monthly searches across America. Domino’s has 11,638,991, Chick-fil-A has 11,239,300, Starbucks has 13,693,050, Pizza Hut has 9,110,850, and Papa Johns has 5,446,094.

McDonald’s tops 22 states, according to PriceListo. Domino’s tops 14 states, Chick-fil-A tops seven states, Starbucks tops six states, and Pizza Hut tops one state – Kansas.

See each state’s favorite fast-food chain:

U.S. States Each state’s favorite fast-food chain Each state’s second favorite fast-food chain Each state’s third favorite fast-food chain Alabama Domino’s Chick-fil-A Pizza Hut Alaska McDonald’s Domino’s Taco Bell Arizona McDonald’s Starbucks Chick-fil-A Arkansas Domino’s Domino’s McDonald’s California Starbucks McDonald’s Chick-fil-A Colorado Starbucks McDonald’s Domino’s Connecticut McDonald’s Starbucks Domino’s Delaware Chick-fil-A Domino’s McDonald’s District of Columbia Starbucks McDonald’s Chick-fil-A Florida McDonald’s Chick-fil-A Starbucks Georgia Chick-fil-A McDonald’s Domino’s Hawaii McDonald’s Starbucks Pizza Hut Idaho Domino’s McDonald’s Pizza Hut Illinois McDonald’s Starbucks Domino’s Indiana McDonald’s Pizza Hut Papa Johns Iowa McDonald’s Pizza Hut Domino’s Kansas Pizza Hut McDonald’s Starbucks Kentucky Papa Johns McDonald’s Domino’s Louisiana Domino’s Pizza Hut McDonald’s Maine Domino’s McDonald’s Starbucks Maryland McDonald’s Chick-fil-A Domino’s Massachusetts McDonald’s Starbucks Domino’s Michigan McDonald’s Little Caesars Taco Bell Minnesota McDonald’s Domino’s Starbucks Mississippi Domino’s Domino’s McDonald’s Missouri Domino’s McDonald’s Pizza Hut Montana Domino’s Pizza Hut McDonald’s Nebraska McDonald’s Pizza Hut Domino’s Nevada Starbucks McDonald’s Domino’s New Hampshire Domino’s McDonald’s Starbucks New Jersey McDonald’s Starbucks Domino’s New Mexico Domino’s McDonald’s Starbucks New York Starbucks McDonald’s Domino’s North Carolina Chick-fil-A Domino’s McDonald’s North Dakota McDonald’s Domino’s Papa Johns Ohio McDonald’s Domino’s Chipotle Oklahoma McDonald’s Domino’s Pizza Hut Oregon McDonald’s Starbucks Domino’s Pennsylvania McDonald’s Chick-fil-A Domino’s Rhode Island Domino’s McDonald’s Starbucks South Carolina Chick-fil-A McDonald’s Domino’s South Dakota McDonald’s Domino’s Pizza Hut Tennessee Chick-fil-A Domino’s McDonald’s Texas Chick-fil-A McDonald’s McDonald’s Utah McDonald’s Domino’s Chick-fil-A Vermont Domino’s McDonald’s Starbucks Virginia Chick-fil-A McDonald’s Starbucks Washington Starbucks McDonald’s Domino’s West Virginia Domino’s Domino’s Pizza Hut Wisconsin McDonald’s Domino’s Pizza Hut Wyoming Domino’s Pizza Hut McDonald’s Source: PriceListo

“The fast-food industry is invaluable to the U.S. economy. In fact, these restaurants are estimated to be worth $366.9 billion in 2023,” a spokesperson from PriceListo said. “This research sheds light on America’s favorite fast-food restaurants, displaying a wide variety of tastes across the country, from burgers to pizza or fried chicken to iced coffee. McDonald’s has been crowned the most popular. Nevertheless, pizza takes the biggest slice of the list, with Domino’s, Pizza Hut, and Papa Johns all making the top five.”