Organización local brinda ayuda a personas de bajos ingresos al momento de declarar sus impuestos

WICHITA, Kan. (KSNW)–En unos pocos meses residentes de Kansas tendrán que declarar sus impuestos. Así que, si usted es una de las personas que no lo ha hecho, aún hay tiempo. Una organización local les brinda ayuda a personas de bajos ingresos y los asiste en el proceso al momento de completar estos formularios.

“Cualquier persona con un sueldo de aproximadamente 56,000 al año dependiendo de sus factores y cuantas personas vivan en su hogar puede llamar al número 2-1-1 e investigar si es elegible para recibir ayuda”, dijo Delane Butler, vicepresidente en ventas de United Way of the Plains.

El proceso es fácil, todo lo que tiene que hacer es contactar al número 2-1-1 o ingresar a la página web United Way of the Plains. Ahí podrá encontrar la información sobre el programa ‘Tax Assistance Program’.

“Tenemos diferentes locales alrededor de la comunidad, así que cuando marcan al 2-1-1 pueden ver cual centro es más cercano o conveniente para ellos”, dijo Butler.

United Way of the Plains brinda esta ayuda a su comunidad cada año. Esto con la esperanza de ayudar aquellos que no estén familiarizados con el proceso de declarar sus impuestos.

“Debo de mencionar que los voluntarios que asisten a nuestra comunidad han sido diplomados por el servicio de impuestos internos”, agregó Butler.