Kansas high school basketball scores for Dec. 21

High School

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BOYS PREP BASKETBALL:

Abilene 81, Chapman 24

Arkansas City 62, Circle 48

Buhler 50, McPherson 49

Elyria Christian 68, Rural Vista 39

Goessel 46, Peabody-Burns 26

Lansing 54, Tonganoxie 51

Leavenworth 56, Spring Hill 42

Little River 47, Herington 9

Ness City 73, Dighton 45

Northern Valley 68, Arapahoe, Neb. 40

Oakley 71, Oberlin-Decatur 27

Solomon 80, Centre 47

Wellington 71, Winfield 70, OT

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS:

Syracuse vs. Wichita County

GIRLS PREP BASKETBALL:

Arapahoe, Neb. 59, Northern Valley 44

Chapman 44, Abilene 40

Circle 29, Arkansas City 24

Elyria Christian 35, Hope 20

Elyria Christian 35, Rural Vista 20

Lansing 57, Tonganoxie 31

Lawrence 76, Lathrop, Mo. 26

Little River 49, Herington 24

McPherson 63, Buhler 15

Ness City 38, Dighton 31

Oberlin-Decatur 37, Oakley 25

Solomon 44, Centre 31

Spring Hill 53, Leavenworth 26

Wellington 57, Winfield 34

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