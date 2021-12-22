Kansas high school basketball scores for Dec. 21

BOYS PREP BASKETBALL:
Abilene 81, Chapman 24
Arkansas City 62, Circle 48
Buhler 50, McPherson 49
Elyria Christian 68, Rural Vista 39
Goessel 46, Peabody-Burns 26
Lansing 54, Tonganoxie 51
Leavenworth 56, Spring Hill 42
Little River 47, Herington 9
Ness City 73, Dighton 45
Northern Valley 68, Arapahoe, Neb. 40
Oakley 71, Oberlin-Decatur 27
Solomon 80, Centre 47
Wellington 71, Winfield 70, OT
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS:
Syracuse vs. Wichita County
GIRLS PREP BASKETBALL:
Arapahoe, Neb. 59, Northern Valley 44
Chapman 44, Abilene 40
Circle 29, Arkansas City 24
Elyria Christian 35, Hope 20
Elyria Christian 35, Rural Vista 20
Lansing 57, Tonganoxie 31
Lawrence 76, Lathrop, Mo. 26
Little River 49, Herington 24
McPherson 63, Buhler 15
Ness City 38, Dighton 31
Oberlin-Decatur 37, Oakley 25
Solomon 44, Centre 31
Spring Hill 53, Leavenworth 26
Wellington 57, Winfield 34