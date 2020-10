Estudiantes enfrentan obstáculos lingüísticos al comenzar clases virtuales

WICHITA, Kan. (Telemundo)– Esta semana estudiantes y maestros regresaron a sus aulas después de varios meses de estar en casa. Algunos de ellos regresaron a clases en persona mientras los otros de una forma virtual. Telemundo Kansas platicó con varios padres de familia esta semana y nos comentaron sus preocupaciones con el nuevo sistema de aprendizaje.

“Algunas de las complicaciones creo tanto para los niños como para uno es que ni ellos ni uno esta preparado”, dijo Sandra Tabullo.

Sandra Tabullo es madre de 4 y ella dice que al momento sus hijos y ella han tenido problemas técnicos y distracciones con el aprendizaje virtual.

“Es difícil para ellos prestar atención a eso. Les gusta estar enfrente de la computadora, pero no para clases y mas cuando ven que todos los niños que están en línea la mayoría no poden atención”, dijo Tabullo. Otro problema que han enfrentado sus hijos es el obstáculo lingüístico.

“Incluso ayer estuvimos batallando con eso porque me habla el niño y me dice es que no entiendo lo que esta pasando”, dijo Tabullo.

Ella dice que uno de ellos se acaba de mudar a los estados unidos de México. Anteriormente Sandra pensaba que el menor iba a tener el apoyo suficiente para aprender inglés en la escuela. Sin embargo, ahora como el menor está estudiando desde su casa por causa de la pandemia ella teme que su hijo no está recibiendo la ayudar necesaria.

“Su inglés no es bueno y tubo que hablarle a un compañerito para que le estuviera ayudando en lo que estaba pasando porque él no entendía mucho y no le estaban ayudando en línea”, dijo Tabullo.

Por eso dice Sandra sentirse frustrada con el distrito.

“Para mí también es difícil porque no puedo ayudarle en ese aspecto como te dijo mi inglés no es fluido ni es un poquito mas malo que bueno y pues no pidiera ayudarlo”, dijo Tabullo.

Telemundo Kansas hablo con el distrito de las escuelas públicas de Wichita para ver como mejor asistir a familias como la de Sandra y de esto nos enteramos. Las escuelas publicas de Wichita tienen a para educadoras que asisten a los alumnos durante las clases virtuales de lunes a viernes cada semana.

La portavoz de las escuelas públicas de Wichita Susan Arensman también agrego que cualquier padre o alumno que tenga preguntas sobre cualquier materia puede comunicarse con la escuela de su hijo y ellos les explicaran lo mejor posible.

