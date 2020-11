Hombre sale del hospital después de casi 100 días internado por complicaciones de COVID-19

WICHITA, Kan. (KSNW) – Un hombre de Wichita paso casi 100 días en el hospital por complicaciones de COVID-19. Antonio Santiago dice que fue internado en el hospital Wesley Medical Center el miércoles, 5 de agosto. Lo único que se acuerda de ese día fue los doctores le administraron oxígeno para respirar.

“Pero le doy gracias a dios, me dio otra oportunidad de vivir,” dijo Santiago. “Estuve un mes en coma. Yo no sabía nada, nada, nada– yo no supe nada.”

Él dice que durante los meses que estuvo internado, su hermana fue la única con permiso para visitarlo. Santiago dice que ella lo motivo y le aporto el alivio que el tanto necesitaba.

“Gracias a dios que ahí me estuvo cuidando. Todo ese tiempo me iba a ver,” dijo Santiago. “Nunca me dejo, me llamaba por teléfono, de noche y de día.”

Santiago le quiere mandar un mensaje a las personas que no están tomado este virus en serio.

“Que tomen en serio esto, no es un juego,” dijo Santiago. “Yo pensaba así antes, ‘eso no existe, eso no existe, es puro juego de la gente.”

Santiago aún enfrenta un camino largo de recuperación; sin embargo, él dice que sigue dándole gracias a dios por haberle dado otra oportunidad.