WICHITA, Kan. (Wichita Beacon) — Cuando usted marca el 911, cada segundo cuenta. Esté preparado para dar su dirección, la naturaleza de su emergencia y su idioma. Si no habla inglés, prepárese para esperar.

El sistema de respuesta de emergencia del Condado de Sedgwick depende de servicios de interpretación de terceros para manejar llamadas en idiomas extranjeros. Conectar una llamada de alguien que habla un idioma que no sea inglés puede agregar de 20 a 30 segundos.

“Cinco segundos es nuestra meta de conexión”, dijo Elora Forshee, directora de Comunicaciones de Emergencia del Condado de Sedgwick. “Pero a veces nos puede tomar 20 o 30 segundos encontrar un intérprete, especialmente cuando es tarde por la noche o el idioma es poco común”.

Treinta segundos es mucho tiempo, dijo, cuando alguien no está respirando, cuando un corazón se ha detenido, cuando se necesitan paramédicos en un accidente automovilístico o cuando una persona está sangrando por una herida de bala.

“No puedo ni imaginarme cuan agobiada estaría en general si fuese una refugiada o inmigrante y estuviese en un país en donde no hablase el idioma”, dijo Forshee, “y mucho más si estuviera experimentando un evento traumático”.

El año pasado, el Condado de Sedgwick recibió más de 1,000 llamadas al 911 en idiomas que nadie en el Centro de Comunicaciones de Emergencia del Condado de Sedgwick podía hablar, dijo.

En esos momentos tensos, los operadores de emergencia utilizan servicios de interpretación de terceros, llamados líneas de idiomas, para ayudar a determinar la emergencia y la ayuda necesaria. Las dos líneas de idiomas utilizadas por el Condado de Sedgwick cubren más de 250 idiomas.

Sin embargo, estos servicios vienen con imperfecciones, y al igual que muchas otras industrias hoy en día, incluyendo los servicios de emergencia del Condado de Sedgwick, las líneas de idiomas enfrentan escasez de personal.

Un reportaje de inicios de año de KWCH encontró que aproximadamente la mitad de las llamadas al 911 en el Condado de Sedgwick no son respondidas de inmediato por una persona, debido a la escasez de personal. El tiempo promedio para los que están en espera es de cinco segundos, según el reportaje de la estación de televisión.

Aproximadamente una de cada 14 personas en Wichita dice que habla inglés menos que “muy bien”.

La discusión sobre el aumento salarial a los empleados bilingües para impulsar el reclutamiento se estancó a principios de este año. Sheena Schmutz, directora de Recursos Humanos del Condado de Sedgwick, dijo que el problema no se ha tratado desde las primeras reuniones presupuestarias.

Yeni Silva-Rentería, directora ejecutiva de la oficina de Wichita del International Rescue Committee (Comité Internacional de Rescate), escucha regularmente de parte de los refugiados con los que trabaja acerca de los largos tiempos de espera. Ella ha sido consultora del Condado en busca de soluciones.

“A menudo, cuando estas personas llaman al 911 es porque … realmente están en una emergencia”, dijo.

Silva-Rentería dijo que desde ya es difícil lograr que los refugiados llamen al 911 porque muchos vienen de lugares donde han visto al gobierno más como una amenaza que como una forma de rescate.

Las llamadas largas y los tiempos de espera lo hacen más difícil.

“Ser capaz de tener literalmente la interpretación de cuál es la crisis, y (poder) proporcionar esa información a quienquiera que esté respondiendo, con la información precisa y de manera oportuna”, dijo, “es de vida o muerte”.

Consejos para llamar al 911:

Aprenda a decir en inglés “I speak_ ” y “I live at _ ”, llenando los espacios en blanco con el idioma con el que está más familiarizado y la dirección de su casa. Esto ayudará a acelerar el proceso de llamada.

Si llama al 911 y no lo sabe, no se preocupe. Los servicios de emergencia se enviarán a la ubicación de la llamada, inclusive si no se puede proporcionar información. Solo quédese en el teléfono.

Los idiomas más utilizados en Wichita

Los datos de la Oficina de Comunicaciones de Emergencia del Condado de Sedgwick muestran que los idiomas más utilizados por las personas que llaman, además del inglés, son el español, vietnamita, laosiano y árabe.

Las personas hispanas y latinas representan casi el 15% de los residentes del Condado de Sedgwick, o más de 75 000 personas. Las personas de ascendencia vietnamita representan el 2% de los residentes del Condado de Sedgwick, o aproximadamente 8 500 personas.

El 911 del Condado de Sedgwick tiene ocho empleados bilingües que pueden hablar inglés y español. Eso no es suficiente, según Forshee, pero es mejor que no tener ninguno. Ninguno de los miembros del personal del centro de llamadas habla vietnamita.

Asegurando empleados bilingües para el Condado de Sedgwick

El acceso al idioma es un problema en todo el condado.

Las conversaciones sobre pagar un bono extra a los empleados bilingües se estancaron en medio de los esfuerzos por aumentar el salario de manera más amplia, a todo el personal del Condado de Sedgwick. La comisión del condado finalmente aumentó el salario en casi $ 23 millones, proporcionando un aumento salarial del 3%.

Con ello se pretendía tratar la escasez de personal después de la pandemia del COVID-19. La escasez afecta a la cárcel del condado, COMCARE, EMS y el centro de llamadas 911.

“Realmente queríamos fortalecer nuestras compensaciones este año”, dijo Sarah López, comisionada del Distrito 2 del Condado de Sedgwick.

Ahora que se ha aumentado el salario base, dijo, la comisión puede buscar otras formas de hacer que trabajar para el condado valga la pena, incluyendo la posibilidad de volver a considerar un aumento salarial para los trabajadores bilingües.

El comisionado del Distrito 4 del Condado de Sedgwick, Ryan Baty, dijo: “No creo que nadie esté listo para abandonar esto todavía”.

Retos para la interpretación de idiomas en el Centro de Llamadas 911

Silva-Rentería espera que el Centro de Llamadas 911 obtenga el aumento salarial para reclutar más empleados bilingües.

“Estamos muy orgullosos de nuestra diversidad aquí en Wichita”, dijo Silva-Rentería. “Pero en mi experiencia al hablar con los comisionados del condado y con diferentes juntas directivas, tenemos dificultades para financiar nuestros servicios de manera que ayuden a la diversidad”.

Baty y López dijeron que el problema es el costo.

“La mayor resistencia que vamos a ver es la presupuestaria”, dijo López. “Como por ejemplo, ¿cuánto va a costar esto?”

López dijo que la comisión consideró aumentos salariales de 35 a 50 centavos por hora a los empleados bilingües que usan más de un idioma en su trabajo. Para los trabajadores del Centro de Llamadas 911, un aumento de 50 centavos aumentaría el salario de un operador capacitado a $ 20.99 por hora.

“Pero lo que no sabemos es cuántos empleados calificarían para este aumento y cuántos puestos se llenarían debido a este aumento”, dijo López. El condado abandonó la idea del aumento antes de identificar a cuántos trabajadores afectaría.

Forshee espera que el pago adicional para el personal bilingüe sea revisado y que con un mejor reclutamiento, su personal pueda llegar a reflejar mejor a la comunidad a la que sirven.

“Hay muchas familias de diferentes lugares que vienen aquí para hacer su hogar”, dijo Forshee. “Quiero que sientan que este servicio también es suyo”.

