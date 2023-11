WICHITA, Kan. (TELEMUNDO KANSAS) — Se espera que más personas en Kansas viajen este año para el Día de Acción de Gracias en comparación con 2022.

Según la Asociación Automovilística Americana, mejor conocida como AAA, esperan que alrededor de 584,000 de personas de Kansas viajen mas de 50 milas para el feriado. Eso es un incremento del 2% comparado al 2022.

AAA dice que los precios más bajos de la gasolina probablemente estén impulsando ese aumento de viajes, ya que el precio por galón ahora es 30 centavos más bajo que el año pasado en esta misma época.

AAA dice que si viajará en avión, los martes, miércoles y domingos son los días de mayor actividad para durante las vacaciones de Acción de Gracias. AAA recomienda llegar temprano al aeropuerto y estar preparado para largas filas , especialmente si tiene un vuelo de conexión en un aeropuerto con mas tráfico.