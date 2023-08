WICHITA, Kan. (TELEMUNDO KANSAS)—- Varias organizaciones comunitarias se encuentran brindando ayuda en el tema de las finanzas.

Empower es una organización sin fines de lucro ubicada en la biblioteca evergreen. Su enfoque es en la educación, negocios pequeños y en el desarrollo de la fuerza laboral.

idalia loya, directora de impacto comunitario de empower, dice “ queremos ser los conectores de la comunidad a los hispanos y no no mas tambien traer eso recursos pero hacerlos de una manera que los hispanos pueden entender con el lenguaje con los recursos que hay”

Recientemente se unieron con consumer credit counseling services donde una vez al mes vienen a la biblioteca evergreen para tratar temas financieros.

“él se sienta con ustedes uno a uno más o menos, ven su presupuesto, sus deudas ven los gastos que tiene al mes ayudan a administrar su dinero mejor para ayudar su bienestar financiero, “ explica Loya.

Ella dice que todos los talleres son cien por ciento gratuitos. también ofrecen eventos divertidos como open streets no mar. También tienen varios eventos para celebrar el mes de la herencia hispana, que se reconoce desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre.

United Way of the Plains es otra organización sin fines de lucro que brinda ayuda a la comunidad en diferentes áreas como la salud y estabilidad financiera.

El programa Bank On Ict le ayude a obtener una cuenta de banco y le conecta con expertos para ayudarle a abordar sus necesidades financieras.

Michelle Presnell, gerente de impacto comunitario para la estabilidad financiera en united way of the plains enfatiza que “ tenemos socios a través a través de la ciudad para servirle a la comunidad en donde están.”

Por último consumer credit counseling services ofrece una variedad de servicios como de como manejar sus deudas, revisan su crédito y ofrecen ayudan aquellos que quieren comprar un hogar.

“Todos nuestros servicios son gratuitos a menos que presentamos trámites de quiebra o hipotecas… pero el 99 por ciento de nuestra asesoría o algo como ese sesión individual son gratuitas”, describe Nathan Harrison, director de educación.

Si le interesa asistir a los talleres de empower puede comunicarse con ellos a través de su sitio web o su página de facebook.

Si desea comunicarse con united way of the plains pueden llamarlos al o visitar su sitio web.

Para más información sobre consumer credit counseling services puede visitar su sitio web. tienen una oficina en Wichita, 727 N. Waco ave suite 175 o en Salina, ubicada en 1201 W. Walnut st., Salina, KS 67041.