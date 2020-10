“Yo he continuado, he luchado. Me he caído miles de veces” : Aida Stenholm hace su sueño una realidad

WICHITA, Kan. (Telemundo)– Esta semana durante el mes de la herencia hispana le presentamos a una dueña de negocio que después de varios años de mucho trabajo y empeño finalmente tiene el negocio de su sueño.

” No es fácil al principio, es muy difícil. Tienes que tener mucha paciencia para que todo vaya a su tiempo”, dijo Aida Stenholm.

Aida Stenholm es nativa de Lima, Perú.



“Yo he continuado, he luchado. Me he caído miles de veces tú no tienes idea de la cantidad de veces que me he caído. Pero, así como me caído me he levantado nuevamente y he seguido”, dijo Stenholm.

Y dice que desde pequeña le ha llamado la atención hacer zapatos.

Ella dice que siempre quería ser dueña de su propia empresa. Sin embargo, no fue hasta un tiempo oscuro en su vida que Aida decidió comenzar con su sueño.

“A mí me dio la depresión. Pensábamos que era el post parto, pero en realidad yo ya tenía depresión”, dijo Stenholm.

Según Aida su doctor comenzó con un tratamiento con píldoras. Pero eso era algo que no le agradaba a Aida.

“No me parecía. No estaba de acuerdo con eso y preferí ir a terapia”.

Ahí fue que le aconsejaron participar en actividades que le llamaran la atención.

“Entonces siempre le decía a mi esposo que yo siempre he querido hacer zapatos. Siempre me ha gustado hacer zapatos. Entonces él me hizo acordar. Que porque no me dedicaba hacer eso”, dijo Stenholm.

Unos meses después, su esposo y ella vendieron su casa.



” Él renunció a su trabajo, mi hijo recién tenía dos años y nos mudamos a Lima”.

Aida vivió en Lima por un año entero …. durante ese tiempo ella estudiaba en una escuela de diseño por las mañanas y asistía a una escuela de fabrica por las noches. Después de comenzar su propia empresa en Lima, Perú. Se mudaron una vez más. Pero esta vez a Wichita, Kansas. Comenzando todo el proceso de nuevo.

” Como abrir la empresa, colocar el nombre de los papeles. Todo un montón de cosas que yo te juro he tenido que aprender a la fuerza.”

Y después de varios años de mucho esfuerzo Aida dice que finalmente está contenta con su establecimiento. Por eso le quisiera recordar a los hispanos que querer es poder.

“Mi negocio va a tener 3 años el próximo mes en noviembre”, dijo Stenholm.

Aida dice que a pesar de todos los desafíos en el camino. Abrir su empresa fue la mejor decisión de su vida.

“Hay muchas cosas que tenemos que superar y entender, ¿no? Pero eso no es impedimento para nosotros para continuar y triunfar en un país que no nos conoce”, dijo Stenholm.

